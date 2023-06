Effondrement d'un immeuble à Paris: une personne toujours portée disparue, six blessés graves

Évacuation d'un blessé après l'effondrement d'un immeuble place Alphonse-Laveran dans le 5e arrondissement de Paris, le 21 juin 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

Les recherches se poursuivaient jeudi pour retrouver une personne toujours portée disparue dans les décombres d'un immeuble du Ve arrondissement de Paris, au lendemain d'une forte explosion d'origine indéterminée qui a fait six blessés graves, selon un nouveau bilan.

"Le bilan intermédiaire des victimes à 9H00 était de six victimes en urgence absolue, et toujours une cinquantaine de victimes au total", a indiqué le parquet de Paris à l'AFP, soulignant que "ces chiffres étaient toujours susceptibles d’évoluer.

Les faits se sont produits mercredi peu avant 17h00. Une explosion suivie d'un incendie a provoqué l'effondrement d'un immeuble abritant une école de mode privée, la Paris American Academy, rue Saint-Jacques, tout près de l'ancien hôpital militaire du Val de Grâce et de son église Notre-Dame.

Selon une mère d'élève s'exprimant sur la page Facebook de l'école, il n'y avait pas d'étudiants dans les salles de cours de l'établissement mercredi, car ils assistaient à un défilé de la Fashion Week à Paris.

"Le bilan aurait pu être plus lourd" si des cours avaient eu lieu, a relevé le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, sur franceinfo.

Deux personnes avaient été portées disparues mercredi en fin de soirée. "Parmi les deux personnes qui étaient recherchées sous les décombres, l'une s'est avérée avoir déjà été prise en charge à l'hôpital. Les recherches se poursuivent pour la seconde", a précisé jeudi matin le parquet.

Sur place, le périmètre de sécurité a été largement réduit, a constaté une journaliste de l'AFP. Les pompiers autorisaient sous escorte quelques riverains à aller récupérer des affaires.

Bernadette a pu récupérer son téléphone et une mère revient les bras chargés d'un grand ours en peluche, un cartable et un petit parapluie d'enfant transparent pour sa fille de huit ans, blessée mercredi.

Elle a raconté qu'elle venait d'entrer avec sa fille dans le hall de leur immeuble quand toutes les vitres ont explosé. Sa fille, touchée au visage, a été soignée à l'hôpital Necker, et est "traumatisée".

Des barricades posées rue Saint-Jacques, devant la résidence étudiante de la maison des Mines, tenaient à distance badauds et journalistes de l'immeuble effondré, devant lesquels s'amoncellent des gravats.

Des dégâts sont à déplorer dans un large périmètre. Concierge dans la rue des Feuillantines, perpendiculaire à la rue Saint-Jacques, Violeta Garesteaw jette des bris de verre dans une poubelle posée sur le trottoir. "Beaucoup de fenêtres ont été cassées dans l'immeuble, je déblaie dans la cour intérieure et on a déjà placé des bâches parce qu'il pleut", raconte-t-elle à l'AFP.

- "J'ai cru à un tremblement de terre" -

Image satellite du 5e arrondissement de Paris, localisant les immeubles touchés par une explosion le 21 juin ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"C'était terrible hier (mercredi), j'ai cru à un tremblement de terre. Ça secoue. Cette nuit, j'y ai pensé", confie-t-elle.

Plusieurs témoins et riverains, interrogés par l'AFP, ont dit avoir senti une odeur de gaz et entendu une "grosse explosion".

"L'un de mes collaborateurs a fortement senti une odeur de gaz et est allé voir sous le porche ce qui se passait", a raconté jeudi matin sur RMC Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, dont les locaux sont à proximité immédiate de l'immeuble effondré.

"Au moment où la comptable composait le numéro de téléphone" du service d'urgence du fournisseur de gaz, "l'explosion a eu lieu", a-t-il poursuivi.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité". Les "premiers éléments (...) nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l'immeuble", a déclaré sur les lieux la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

De la fumée s'échappe des décombres d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris, après une explosion, le 21 juin 2023 ( AFP / ABDULMONAM EASSA )

"Nous comptons évidemment sur les victimes en urgence relative pour nous donner de premiers éléments d'investigation et de compréhension sur ce qui a pu se passer", a-t-elle ajouté. La police judiciaire parisienne a été saisie.

Quelque 270 pompiers et 70 engins, dont un camion spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement, ont été engagés sur les lieux mercredi après-midi. Des experts du laboratoire central de la préfecture de police ont aussi été dépêchés.

De la fumée s'échappe des décombres d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris, après une explosion, le 21 juin 2023 ( AFP / ABDULMONAM EASSA )

Les pompiers ont "empêché la propagation de l'incendie à deux immeubles mitoyens qui ont été sérieusement déstabilisés par l'explosion" et "ont été évacués", a précisé le préfet de police, Laurent Nuñez, en début de soirée.

Le gaz a été coupé dans tout le quartier, selon la mairie d'arrondissement. Certains foyers en restaient privés jeudi matin, d'après la Ville de Paris.