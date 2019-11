Éducation : une majorité de professeurs estiment que leur travail a dégradé leur santé ces derniers mois

Franceinfo s'est fait l'écho mercredi d'une enquête menée par le syndicat Snes-FSU sur les professionnels du second degré. 93 % des personnels d'éducation interrogés estiment que leur charge de travail s'intensifie sans reconnaissance financière.

Des professeurs surveillent l'épreuve de philosophie du baccalauréat le 17 juin 2019. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

8.700 enseignants, conseillers d'éducation, assistants déducation ou encore accompagnants d'élèves en situation de handicap ont été interrogées. Selon cette enquête menée par le syndicat Snes-FSU, "le métier et les conditions de travail", 73 % des personnels d'éducation du second degré (collèges et lycées), estiment que leur travail a dégradé leur santé ces derniers mois, en 2018-2019 ou depuis la rentrée de septembre.

Les résultats de cette enquête, publiés par franceinfo mercredi 6 novembre paraissent dans un contexte de malaise, un mois et demi après le suicide de Christine Renon dans l'enceinte de son établissement, une école maternelle de Pantin (Seine-Saint-Denis).

Le sentiment d'être débordé

Dans le détail, 93 % des professionnels estiment que leur charge de travail s'est intensifiée et 7 5 % ont le sentiment d'être débordés plusieurs fois par semaine. Après leur journée de travail, seules 18 % des personnes interrogées ressentent "une satisfaction du travail accompli" et 54 % estiment ne pas avoir accompli "toutes les tâches" qu'elles avaient prévues.

Autres chiffres : 77 % des professionnels ont le sentiment d'une perte de sens dans (leur) métier, 82 % de perdre la main sur leur métier du fait de l'accumulation des injonctions". Enfin, pour 94 % des personnes interrogées, la reconnaissance financière pour leur travail n'est pas à la hauteur.

Mercredi 6 novembre, le ministère de l'Éducation nationale réunit un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) exceptionne, rapporte franceinfo . Organisée à la demande des syndicats, la réunion sera consacrée à la souffrance au travail.