Education: réunion sur la sécurité après des tirs de plombs sur un collège marseillais

Le nouvelle ministre de l'Education Anne Genetet le 23 septembre 2024 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La nouvelle ministre de l'Education nationale Anne Genetet tient jeudi matin une réunion sur "la sécurisation des établissements scolaires", a annoncé le ministère, après qu'un collège de Marseille a été criblé d'impacts de plombs.

Mme Genetet et son ministre délégué chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel Alexandre Portier annulent ainsi leur premier déplacement prévu ce jeudi matin en Seine-et-Marne.

Ils tiendront une réunion au ministère avec l'ensemble des directeurs d'administrations centrales - chargés de la mise en oeuvre des directives du gouvernement, après les "faits inadmissibles commis au collège Stéphane Mallarmé à Marseille", a fait savoir le ministère.

Mme Genetet "s'entretiendra avec le principal du collège, les représentants des professeurs et des parents d’élèves", a-t-on indiqué de même source.

"Plus de 80 impacts de plomb sur les fenêtres des salles de classes du collège Stéphane Mallarmé à Marseille, des faits totalement inacceptables", a dénoncé mercredi soir sur le réseau social X la ministre, exprimant son "total soutien à la communauté éducative, aux parents et aux élèves".

"Je veux être très claire: on n'enseigne pas dans l'angoisse et on n'apprend pas avec la peur au ventre", a-t-elle ajouté, soulignant que "tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces faits inadmissibles". "Ils doivent être sévèrement punis. L'école doit être préservée des intimidations, de la brutalité et des violences: nul ne devrait avoir peur de s'y rendre", a-t-elle poursuivi.

La ministre du gouvernement de Michel Barnier et son ministre délégué devaient initialement se rendre jeudi matin à Serris (Seine-et-Marne) dans une école primaire, un déplacement sur le thème de la réussite scolaire et du dédoublement des classes notamment, puis dans un lycée professionnel.