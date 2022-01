Education nationale : la plus grosse grève depuis mai 68?

Telle est la prédiction de la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Valérie Rabault, pour qui le mouvement social annoncé chez les enseignants pour la journée du 13 janvier pourrait être le plus suivi depuis plus de 50 ans.

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer, à l'Assemblée nationale, le 11 janvier 2022 ( AFP / Thomas COEX )

A moins de 48 heures de la grève des enseignants prévue jeudi 13 janvier, la porte-parole d'Anne Hidalgo, Valérie Rabault, a pronostiqué mardi 11 janvier une mobilisation massive dans l'Education nationale semblable à celle connue dans la profession en mai 68, alors qu'une intersyndicale appelle à la grève.

75% des enseignants en grève dans le premier degré?

"Ca pourrait être le plus gros mouvement depuis 68", a jugé Valérie Rabault, également cheffe de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, qui met en avant le "ras-le-bol" du corps enseignant et "la pagaille généralisée" dans la gestion de l'épidémie de Covid dans les écoles. Une très large intersyndicale appelle les enseignants à la grève jeudi pour dénoncer "une pagaille indescriptible" dans les établissements en raison de l'épidémie de Covid-19.

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a pour sa part prévu trois enseignants sur quatre du premier degré (75%) seraient grévistes et que la moitié des écoles seraient fermées ce jeudi, dans le cadre de cette mobilisation nationale contre le protocole Covid-19. "Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces vingt dernières années n'est pas 'une grève contre le virus' mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles", écrit le syndicat dans un communiqué.

"Pagaille sans nom" et "yakafokon"

Lundi soir, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé un nouvel assouplissement du protocole sanitaire face à l'épidémie de Covid dans les établissements scolaires. "Le nouveau protocole est au moins le 49e ou le 50e depuis deux ans. C'est délirant et ça provoque une pagaille sans nom", a fustigé Valérie Rabault qui épingle un ministre qui fonctionne sur le mode du "yakafokon, marque de fabrique de Jean-Michel Blanquer".

Évolution du nombre de cas détectés sur 7 jours pour 100.000 personnes du 1er janvier 2021 au 8 janvier 2022, selon les données de Santé publique France ( AFP / )

"Il y a un tel degré d'exaspération dans le monde enseignant qui n'en peut plus des ordres et des contrordres (...) Nous allons droit dans le mur", a affirmé la présidente des députés socialistes qui sont "en soutien total" avec le mouvement de grève. Le reste des oppositions continue de tirer à boulets rouges sur la gestion sanitaire de la crise dans les écoles et le ministre Blanquer. "C’est le bazar", ont commenté à l'unisson le patron des députés LR Damien Abad et son homologue de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, le premier estimant que l'intervention lundi soir du Premier ministre était "un désaveu" pour le locataire de la rue de Grenelle. "La question peut se poser de la démission du ministre", a taclé le député communiste et candidat à la présidentielle Fabien Roussel. "Son protocole a fait pschitt. Il faut l'unanimité contre lui", a poursuivi l'élu du Nord.

Le président du groupe Modem à l'Assemblée Patrick Mignola est venu à la rescousse de Jean-Michel Blanquer en soulignant qu'il "n'a fait qu'appliquer strictement les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS)". Il a cependant convenu: "la manifestation va être un succès. Dans le monde enseignant et le personnel non enseignant, il y a un effet de fatigue, de lassitude, d'agacement comme dans toute la société".