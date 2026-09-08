Education-La France réalise sa pire performance au classement Pisa - OCDE

Les élèves français de 15 ans ont encore rétrogradé dans le classement Pisa 2025 publié mardi par l'OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques), tombant à leur plus bas niveau depuis le lancement de ce classement en 2000.

Le Pisa (Programme for International Student Assessment) évalue, tous les trois ans, les connaissances des élèves de 15 ans en sciences, mathématiques et compréhension de l'écrit. Un nombre record de 760.000 élèves répartis dans 91 pays ont participé à l'édition 2025, précise l'OCDE dans son dossier.

"Globalement, les résultats de 2025 comptent parmi les plus faibles jamais obtenus au test Pisa en France dans l'ensemble des trois domaines d'évaluation, et sont nettement inférieurs à ceux obtenus dix ans auparavant, lors du Pisa 2015", ajoute l'OCDE dans la section consacrée à la France.

"Par rapport à 2015, la proportion d'élèves peu performants a augmenté de 12 points de pourcentage en mathématiques, de 11 points de pourcentage en compréhension de l'écrit et de 4 points de pourcentage en sciences", poursuit l'OCDE.

Si l'on compare la France par rapport aux 37 autres membres de l'OCDE, elle se situe "proche de la moyenne de l'OCDE" dans les trois matières.

Mais cette moyenne de l'OCDE, en ce qui concerne les mathématiques et la compréhension de l'écrit, est la plus faible jamais observée dans le cadre du Pisa.

"Dans la zone OCDE, un élève de 15 ans sur cinq désormais a un niveau insuffisant en sciences, en mathématiques et en lecture, contre 16% en 2022", poursuit l'OCDE, estimant que l'édition 2025 du Pisa montre "qu'il est urgent de redresser le niveau des élèves.

L'OCDE pointe le rôle déterminant du milieu socio-économique dans le niveau des élèves, tout en ajoutant que les élèves qui font un "usage excessif" de l'intelligence artificielle et des outils numériques ont des "résultats relativement moins bons".

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)