Education : Emmanuel Macron veut "faire rentrer davantage les entreprises" dans les lycées professionnels

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Lors de son déplacement à Poissy (Yvelines) le président candidat Emmanuel Macron a dit vouloir "décloisonner l'école en donnant plus de moyens, plus de rémunération et plus de liberté pédagogique aux enseignants".

Emmanuel Macron veut plus de place aux entreprises dans les établissements scolaires. S'il est réélu, le chef de l'Etat souhaite ainsi leur réserver une demi-journée par semaine au collège pour des séances d'orientation et en les associant davantage aux cursus des lycées professionnels, a-t-il expliqué lundi 7 mars, lors de son déplacement à Poissy (Yvelines).

"Il faut la grande réforme du lycée professionnel dont on a besoin, avec un partenariat avec les entreprises", a-t-il dit lors de sa première sortie en tant que candidat, quatre jours après s'être déclaré.

"Il faut avoir des filières dans les lycées professionnels qui correspondent aux besoins. Il y a trop de filières où il n'y a pas de débouchés. Il faut faire rentrer davantage les entreprises" dans les lycées pro, a-t-il précisé.

Plusieurs autres propositions pour l'école

Autre engagement du président-candidat, "il faut préserver un temps avec les collégiens dès la 5e, une demi-journée par semaine, où on fait venir dans le collège les entreprises, qui aideront à orienter et expliqueront les métiers de demain, pour que les formations correspondent aux besoins", a-t-il poursuivi.

"Voici les deux leviers où il faut donner plus de place aux entreprises", a-t-il conclu.

Emmanuel Macron a présenté plusieurs autres propositions pour l'école, notamment la possibilité d'enseigner aux élèves à coder dès la 5e et "expérimenter 30 minutes de sport" quotidien le matin en primaire.

Plus globalement, il dit vouloir "décloisonner l'école en donnant plus de moyens, plus de rémunération et plus de liberté pédagogique aux enseignants".

Suppression de la redevance télé

Emmanuel Macron s'est également engagé en cas de réélection à supprimer la redevance télé et à tripler le plafond de la "prime Macron" qui permet jusqu'ici aux entreprises de verser jusqu'à 1.000 euros sans charge ni impôt.

"On supprimera les impôts qui restent, la redevance en fait partie", a-t-il déclaré. Selon le chef de l’État, cette suppression est "cohérente avec la suppression de la taxe d'habitation", l'une des mesures phares de sa campagne en 2017.

Depuis 2009, la contribution à l'audiovisuel public est payable par toute personne qui est imposée à la taxe d'habitation et qui détient un téléviseur. Son montant est déterminé par le Parlement et s'élève actuellement à 138 euros en France métropolitaine.

Cette redevance permet de financer les chaînes de TV et de radio du secteur public, comme France Télévisions, Radio France, Arte ou France Médias Monde (France 24, RFI...).