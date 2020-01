Éducation : 48 idées pour faire bouger l'enseignement professionnel

Installer des jardins dans toutes les écoles, pour y apprendre à travailler avec ses mains, favoriser la mobilité des professeurs comme des professionnels, qui voudraient chacun traverser le miroir du tableau noir... Associations, enseignants, entrepreneurs ou adolescents fourmillent d'idées pour redonner des couleurs aux filières professionnelles, et un peu de confiance aux jeunes qui ne trouvent pas leur place dans le traditionnel triptyque bac-licence-master.Pour leur deuxième étape, les états généraux de l'éducation, une initiative lancée par le think-tank spécialisé dans la jeunesse Vers le Haut, et dont le Parisien Aujourd'hui en France est partenaire, se sont arrêtés à Lyon (Rhône), jeudi 23 janvier, autour de cette question : « N'y a-t-il qu'une seule façon de réussir à l'école ? » Quarante-huit propositions ont été engrangées, pour lesquelles le grand public est invité à voter en ce moment, sur la plate-forme des états généraux. Nous avons choisi trois pistes.1. Des vidéos pour inspirer les élèves« Il y a autant d'injustice à empêcher un jeune d'un milieu populaire de faire des études, qu'à mépriser par principe les voies professionnelles, estime Marc Vannesson, le directeur du groupe de réflexion Vers le haut, organisateur des états généraux. Il faut changer le regard sur la réussite, et pour cela, le levier le plus puissant est le témoignage. » Pour y parvenir, l'association propose de faire diffuser dans chaque établissement, y compris les collèges favorisés des centres-villes, des vidéos de jeunes racontant leurs succès en pâtisserie, en mécanique, etc.. Une source d'inspiration pour les élèves mais aussi pour leurs professeurs, souvent peu informés des filières d'excellence en dehors de la voie générale.2. Du développement personnel dès le collègeSe construire en dehors des cases implique de se connaître soi-même. L'institut Télémaque, qui accompagne des ados ...