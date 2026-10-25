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Eduardo Camavinga revanchard après sa non-sélection pour le dernier Mondial
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 12:20

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Eduardo Camavinga revanchard après sa non-sélection pour le dernier Mondial

Eduardo Camavinga revanchard après sa non-sélection pour le dernier Mondial

Une leçon de vie. Grand absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, revenu chez les Bleus lors de la dernière trêve pour la grande première de Zinédine Zidane, Eduardo Camavinga s’est confié à Téléfoot.

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LB pour SOFOOT.com

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