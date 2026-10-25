Eduardo Camavinga revanchard après sa non-sélection pour le dernier Mondial
Une leçon de vie. Grand absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, revenu chez les Bleus lors de la dernière trêve pour la grande première de Zinédine Zidane, Eduardo Camavinga s’est confié à Téléfoot.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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