Eduardo Camavinga, le sens de la fête

Deux jours après sa convocation équipe de France, Eduardo Camavinga a fêté l'événement en marquant son premier but au Roazhon Park, contre Montpellier (2-1), au bout d'un éclair individuel. À 17 ans, le milieu de terrain n'a pas fini d'épater son monde.

Rennes vient à bout de Montpellier

Toujours plus haut, toujours plus fort

Ils étaient seulement 5000 ce samedi après-midi dans les tribunes du Roazhon Park, mais ils avaient tous les yeux de l'amour pour le même joueur : Eduardo Camavinga. Ce gamin pas comme les autres, appelé pour la première fois en équipe de France deux jours plus tôt et rayonnant après son entrée en jeu contre Lille, le week-end dernier. Les petits chanceux qui avaient obtenu le sésame pour assister à cette rencontre face à Montpellier le savent : il faut profiter de chaque instant procuré par cette pépite de 17 ans avant qu'il ne rejoigne la cour des très grands.Ce samedi, le bonhomme n'a pas livré son meilleur match sous le maillot rennais, mais il a quand même voulu fêter cette première convocation chez les Bleus avec un moment symbolique. 77minute : sur le côté gauche, il se dépatouille entre plusieurs joueurs montpelliérains en trouvant un relai avec Maouassa, avant de filer au but, donner le tournis à Pedro Mendes et tromper Omlin d'une frappe limpide du gauche. Une première réalisation au Roazhon Park célébrée avec ce grand sourire qui ne le quitte jamais. ", a confié Julien Stéphan au moment de révéler le contenu des quelques mots glissés au prodige à sa sortie à la 87minute." Promis, ça ne devrait plus tarder.L'entraîneur breton aime lancer des défis à Camavinga. À la veille de la réception de Montpellier, Stéphan avait souligné les axes de progression de son joueur, et notamment le besoin de soigner ses statistiques. "