Eduardo Camavinga : « Ce que j’ai eu à réaliser, je l’ai bien fait »

Il n’a que vingt ans, mais déjà tout d’un grand.

Convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus, Eduardo Camavinga parle, dans une interview chez Ouest-France , de son temps de jeu en hausse en sélection et de son Mondial 2022 réussi : « Je joue plus, c’est une vérité. J’ai gagné en légitimité, même si ce n’était pas mon poste (il avait évolué en tant que latéral gauche contre la Tunisie, puis en finale face à l’Argentine) . Ce que j’ai eu à réaliser, je l’ai bien fait. » D’autant qu’avant ça, l’ancien Rennais avait attendu deux ans entre sa première et sa deuxième sélection. « Il faut aussi dire la vérité : à cette période, je n’étais pas à mon meilleur niveau et je ne méritais pas d’être appelé en équipe de France. Mais je ne me suis jamais dit que c’était fini, que l’histoire était terminée. J’ai travaillé tous les jours pour y retourner, ça restait dans un coin de ma tête. Et j’étais quand même très jeune à ce moment-là. » …

MLM pour SOFOOT.com