Eduardo Camavinga bien présent aux États-Unis
Une tête bien faite. Malgré sa non-convocation par Didier Deschamps pour le Mondial, Eduardo Camavinga est bien présent sur le sol américain en amont de cette Coupe du monde . Alors qu’il aurait pu tout simplement prendre des vacances pour se vider l’esprit, le milieu de terrain du Real Madrid a opté pour une formation de quelques jours à la Harvard Business School pour ce début du mois de juin.
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer