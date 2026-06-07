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Eduardo Camavinga bien présent aux États-Unis
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 10:53

Eduardo Camavinga bien présent aux États-Unis

Eduardo Camavinga bien présent aux États-Unis

Une tête bien faite. Malgré sa non-convocation par Didier Deschamps pour le Mondial, Eduardo Camavinga est bien présent sur le sol américain en amont de cette Coupe du monde . Alors qu’il aurait pu tout simplement prendre des vacances pour se vider l’esprit, le milieu de terrain du Real Madrid a opté pour une formation de quelques jours à la Harvard Business School pour ce début du mois de juin.

LB pour SOFOOT.com

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