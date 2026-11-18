Édouard Philippe: "nous devons oser des réformes radicales, en rupture avec ce qui a été fait ces dernières années"

Édouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle de 2027, lors d'une conférence de presse pour présenter son programme, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

"Nous devons oser des réformes radicales, en rupture avec ce qui a été fait ces dernières années", a lancé Édouard Philippe mercredi lors d'une conférence de presse de présentation de son programme pour l'élection présidentielle.

"Cette rupture, je ne la revendique pas pour me démarquer d'un homme ou d'un camp, je la revendique par rapport à de vieilles solutions construites il y a bien longtemps, dans une France qui a changé et qui arrive au terme d'un cycle politique et social", a déclaré l'ancien Premier ministre et candidat Horizons.

"Mais je ne veux pas sortir de l'économie de marché, ni de la construction européenne, ni de l'état de droit, ni de la Ve République, ni de l'universalisme républicain", a ajouté Édouard Philippe, dans une allusion à ses adversaires Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, voire à ses concurrents comme le candidat des Républicains (LR) Bruno Retailleau.

"La crise financière a commencé", a par ailleurs estimé le maire du Havre, jugeant qu'une "catastrophe" menace "le revenu, les pensions et les services publics des Français" si les "mesures nécessaires" ne sont pas prises en 2027.

Édouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle de 2027, lors d'une conférence de presse pour présenter son programme, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

"Nous sommes en risque de voir notre destin nous échapper", a poursuivi le candidat Horizons, jugeant le pays "proche de la situation qu'ont connue l'Italie, la Grèce et le Portugal". Il a appelé à ramener le déficit "significativement en dessous des 3 %", entre 2 et 2,5%.

Si la France applique les mesures proposées par M. Mélenchon et Mme Le Pen, "la crise financière finira par éclater", a-t-il mis en garde.

Il a par ailleurs aussi dénoncé la "fascination malsaine" des deux candidats "pour monsieur Poutine".

"Je ne connais pas de vassalisation heureuse et je ne connais aucune vassalisation heureuse avec des dictateurs", a-t-il ajouté.

Édouard Philippe a annoncé la tenue d'une "grande réunion publique à Arras" le 24 janvier.