Edouard Philippe ne dit pas non à la présidentielle

Interrogé sur ses ambitions présidentielles lors de son passage sur l'émission "Top of the Foot" sur RMC , l'ancien Premier ministre a préféré "botter en touche".

Le Premier ministre Edouard Philippe, le 9 février 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

Très populaire depuis son départ de Matignon en juillet dernier, Edouard Philippe pourrait-il se présenter à l'élection présidentielle ? Invité mardi soir 23 février de l'émission de football "Top of the Foot" sur RMC , l'ancien Premier ministre était essentiellement interrogé sur sa passion du ballon rond, mais la politique s'est tout de même invité dans l'émission.

"Si vous avez le choix dans l'avenir entre devenir président du Havre Athletic Club et devenir président de la République , que choisissez-vous?", a ainsi lancé l'ancien défenseur de l'OM Éric Di Meco au maire du Havre. "Elle est sérieuse votre question" , a-t-il d'abord répondu, l'air amusé, avant d'ajouter dans un sourire : "2022 va être une année importante, notamment parce que ce sera le 150e anniversaire du HAC. 1872".

"Je vais botter en touche, mais ce que je vous propose puisque c'est une question sérieuse, c'est qu'un jour vous venez au Havre. On prendra le temps de discuter, notamment de ça. On boira une bière et on en parlera", a-t-il poursuivi.

A-t-il le sentiment d'être attendu pour les prochaines échéances électorales ? "La question n'est pas celle du destin national, mais du dessein national" , a estimé Edouard Philippe. "Qu'est-ce que fait notre pays? Quel est son dessein? Que fait-on de la France dans les 30 ans qui viennent? C'est une question absolument redoutable et sérieuse", a-t-il conclu.