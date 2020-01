Edouard Philippe : «Les coupures sauvages d'électricité doivent être sanctionnées»

Les violences, les grèves et les actions sauvages de certains syndicats ont été au cœur de la séance des Questions au Gouvernement qui s'est tenue ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Les coupures sauvages d'électricité ont notamment été à l'origine d'une passe d'armes entre le député PCF Pierre Dharréville et Edouard Philippe.L'élu communiste des Bouches-du-Rhône interpellait le Premier ministre sur sa réforme des retraites « rejetée par l'opposition. » Édouard Philippe a tenu à répondre lui-même et a condamné avec vigueur les coupures d'électricité revendiquées par la CGT Energie depuis quelques jours en guise de protestation contre la réforme des retraites.« Ces blocages, intrusions et coupures sauvages de courant doivent être sanctionnés », a lancé l'hôte de Matignon. « Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné car ça n'est pas acceptable », a déclaré le Premier ministre.Dans le collimateur d'Édouard Philippe, le blocage des ports maritimes, les différentes coupures d'électricité comme celle revendiquée ce mardi matin par la CGT sur la zone d'Orly, Fresnes et Rungis, où près de 30 000 clients d'Enedis, le gestionnaire d'électricité, auraient été touchés. Ou encore les actions au sein du siège parisien de la CFDT.La direction de la CGT s'est désolidarisée de ces actes« L'outil de production, il se respecte ; le service public, il se respecte ; nos concitoyens, ils se respectent », a martelé Édouard Philippe. « Lorsqu'on procède à des coupures sauvages d'électricité, on met nécessairement nos concitoyens, les usagers du service public, dans une situation qui est parfois périlleuse et ça n'est pas ...