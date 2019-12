Édouard Philippe face à nos lecteurs : «Le pays est perturbé mais pas bloqué»

En pleine grève contre la réforme des retraites dont il a dévoilé mercredi les contours, le Premier ministre Édouard Philippe a reçu vendredi 13 décembre à Matignon sept lecteurs du Parisien-Aujourd'hui en France. L'occasion de répondre aux interrogations sur l'avenir du système de retraite et sur la grogne qui secoue le pays, mais aussi d'exprimer son soutien au haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye, dans la tourmente après les « oublis » de sa déclaration d'intérêts, et d'assurer qu'il n'y a « aucun décalage » avec le président Emmanuel Macron. LA GRÈVE ET SES CONSÉQUENCES« Les Français n'accepteraient pas que certains puissent les priver » de Noël Édouard Level. Le pays s'est mis en grève avant même que vous ayez présenté la réforme. Vous vous y attendiez ?ÉDOUARD PHILIPPE. Je ne me faisais aucune illusion, en m'engageant dans cette réforme, sur le fait qu'il y aurait des manifestations, des grèves. Certes, il y a eu des grèves très suivies, mais seulement dans quelques corps de la fonction publique. Je ne le sous-estime pas. Je ne dirais donc pas que tout le pays est en grève. Ce n'est pas un blocage total, mais c'est pénible. C'est d'ailleurs cet impact sur des millions de Franciliens qui est recherché par certaines organisations syndicales. Je relève aussi qu'elles avaient choisi d'appeler à la grève le 5 décembre, ce qui est leur droit, alors que nous avions dit dès le début qu'on donnerait notre projet mi-décembre. Elles ont donc choisi d'annoncer la grève avant de connaître le projet, c'est leur stratégie.N'y a-t-il pas eu, tout de même, un problème de communication de votre part ?On a surtout essayé de prendre notre temps. Cela peut sembler bizarre, car on donne parfois aussi l'impression de vouloir aller vite pour faire des réformes. Mais là, pas du tout. On a essayé de prendre le temps avec les organisations syndicales et patronales. Et je ne ...