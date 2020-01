Édouard Philippe donne (déjà) un nouveau rendez-vous à des syndicats peu convaincus

« Une bonne réunion pour avancer » mais, pour l'instant, pas d'annonces fracassantes. Le Premier ministre a reçu ce mardi matin les organisations syndicales et patronales au ministère du Travail pour évoquer la réforme contestée du système de retraites.Dès la sortie, Édouard Philippe a annoncé avoir proposé un nouveau rendez-vous aux syndicats prévu vendredi matin. Objectif : définir les contours de la conférence de financement du futur système de retraites, un dispositif proposé par la CFDT.« L'idée est bonne mais nous devons nous mettre d'accord sur le mandat de cette conférence de financement, sur le délai qui lui sera accordé pour aboutir ou dégager des solutions consensuelles », a expliqué le Premier ministre, qui s'était déjà dit ouvert à cette conférence qui doit permettre de « trouver une façon de faire revenir le système actuel à l'équilibre ». LIRE AUSSI > Retraites : cette fois, le gouvernement ne ferme pas la porte à BergerProblème : Laurent Berger, patron de la CFDT, a de son côté réaffirmé mardi, à son arrivée à la réunion multilatérale, qu'« il fa (llait) d'abord que l'âge pivot soit enlevé du projet de loi » sur les retraites avant la tenue de cette conférence et pour espérer une sortie du conflit social.Or, pour l'heure, le projet de loi, que le gouvernement a déjà envoyé au Conseil d'Etat, évoque bien l'âge pivot, même si « des points d'accord pourront être ajoutés », a précisé le Premier ministre.Le projet de loi examiné à l'Assemblée le 17 févrierLa question de la durée des travaux de cette conférence pourrait aussi être cruciale. Car le gouvernement entend présenter le projet de loi le 24 janvier en Conseil des ministres, le faire examiner par l'Assemblée à partir du 17 février et le faire adopter « avant l'été », comme l'a encore rappelé ce mardi Édouard Philippe.Mais Laurent Berger suggère, lui, que cette conférence de ...