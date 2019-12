Edouard Philippe aux profs : «Je n'ai absolument pas peur mais j'écoute...»

Tout d'un coup, Edouard Philippe veut se saisir d'un stylo et tracer une courbe sur le tableau derrière lui pour illustrer son propos. Mais il se ravise. S'il a réuni, ce vendredi 13 décembre dans la soirée, des enseignants dans un gymnase de Nancy (Meurthe-et-Moselle) avec le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, ce n'est sans doute pas pour leur faire une leçon. L'idée du Premier ministre est plutôt de rassurer une profession touchée par la réforme des retraites.Selon un sondage de l'institut Odoxa-Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info, 61 % des Français ayant suivi son intervention mercredi au Conseil économique, social et environnemental (Cese) n'ont pas été « convaincus » par ses explications sur la réforme des retraites. Pire : pour 66 % de la population, les salariés du secteur public, dont les enseignants, seront des « perdants » de la réforme.« Le niveau de pensions doit rester identique »Dès son propos liminaire, le chef du gouvernement reconnaît que la refonte annoncée pourrait sembler, de prime abord, léser le corps professoral puisque la « rémunération moyenne est basse » sur l'ensemble d'une carrière et que la part des primes est faible. « Si on applique mécaniquement la réforme, on obtiendrait des niveaux de pension sensiblement inférieurs », admet Edouard Philippe, qui rassure aussitôt : « Evidemment, ça ne va pas se passer comme ça. »L'objectif, rappelle-t-il, est que « le niveau de pensions reste identique » en revalorisant les salaires des enseignants. « Les pensions ne baisseront pas, ni pour ceux nés avant 1975 ni pour ceux nés après. Ce sera écrit dans la loi, ce sera vérifiable », complète Jean-Michel Blanquer qui a commencé les consultations avec les organisations syndicales pour aboutir d'ici six mois à une « loi de programmation ».« Avec quel argent ? Ça nécessiterait d'augmenter les salaires de 25 % », rétorque un peu plus tard ...