Édouard Philippe au Sénégal : immigration et sécurité, dossiers prioritaires

Deux ans après la dernière édition des rencontres de haut niveau entre le Sénégal et la France qui a eu lieu à Matignon, Édouard Philippe et six de ses ministres se retrouvent dans la capitale sénégalaise pour nourrir la relation « singulière » entre les deux pays, dixit le chef du gouvernement. Quatre « feuilles de route » sont sur la table lors de ce séminaire qui doit débuter à 12 h 30, heure locale (13 h 30 en France) : elles portent sur les enjeux de sécurité et de défense. L'éducation, la jeunesse et la formation ; l'émergence du Sénégal ; la mobilité et la migration.Desserrer l'étau de la migration en provenance du Sénégal?Sept semaines après un débat au Parlement français sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron, qui a notamment abouti à de nouvelles mesures concernant l'offre de soins et la future instauration de quotas d'immigration professionnelle, l'issue des négociations entre les deux gouvernements sera attendue. « La migration doit être choisie et non subie, telle est notre conviction », a résumé M. Philippe auprès du quotidien sénégalais Le Soleil. Selon Matignon, « la pression venant du Sénégal », pays à la fois de départ et de...