information fournie par So Foot • 25/06/2023 à 10:58

Edouard Mendy devrait signer à Al Ahli

Les vannes sont grandes ouvertes.

Alors que la Saudi Pro League, le championnat d’Arabie saoudite, a déjà enregistré l’arrivée de Karim Benzema, N’golo Kanté ou encore Rúben Neves, un autre joueur européen aurait cédé aux sirènes du golfe : Edouard Mendy. Tout comme Kalidou Koulibaly et Hachim Ziyech, qui devraient signer très prochainement pour Al Hilal et Al Nassr, le portier de Chelsea serait attendu ce lundi à Al Ahli pour passer sa visite médicale et parapher son contrat selon le journaliste Fabrizio Romano.…

TM pour SOFOOT.com