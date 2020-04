Édouard Daillet : "Le confinement à la ferme, c'est parfait"

Se farcir le confinement en plein cœur de la campagne creusoise ? Édouard Daillet, milieu de terrain de Boulogne-sur-Mer, n'y voit aucun inconvénient. À défaut de rester cloîtré dans son appartement sur la Côte d'Opale, il a rejoint la ferme familiale, à 650 bornes de là. Il y a un mois encore, le joueur de 27 ans bataillait pour monter en Ligue 2. Depuis, c'est verdure, coupage de bois et coup de main pour rassasier les 300 vaches limousines des parents. Mais il prévient, ici, ce n'est pas L'Amour est dans le pré.

"Au lieu de rester à Boulogne-sur-mer, d'essayer d'anticiper l'avenir proche en se posant 1000 questions, je préfère me vider l'esprit en famille. Tous les ans, je reviens durant l'intersaison, j'en ai besoin. Et franchement, ma petite vie en appartement, en ce moment, je n'en rêve pas."

Cinq semaines, c'est encore dans mes capacités de mémoire.Tout est allé très vite. J'ai encore en tête le dernier match qu'on a joué à Cholet je crois, on avait gagné 3-0. On n'avait pas senti venir tout ça. On en parlait déjà, mais sans plus. Ça a été radical. En peu de temps, tout s'est arrêté.Sur un groupe de 25, il y a le staff qui essaye de te mettre en garde, mais quelques joueurs en rigolaient et faisaient semblant de tousser, c'est sûr. D'un coup, tout s'est enchaîné de manière brutale. Nous étions dans une super dynamique et tout s'est arrêté pour une durée indéterminée.Notre match face à Lyon-Duchèreavait été reporté pour conditions climatiques et le jeudi 12, la Fédération stoppe tout. Le club nous donne dix jours de congés. Ça tombait au même moment que le premier anniversaire de mon petit. Avec ma femme, on a tranché : nous sommes assez famille, du coup direction la Creuse chez mes parents, à Soulat, à une dizaine de minutes de Guéret. Le mardi qui suit, le confinement est annoncé. Ça s'est bien goupillé.