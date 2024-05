information fournie par So Foot • 06/05/2024 à 23:16

Edon Zhegrova célèbre son but avec un masque de rappeur

Aubameyang n’a qu’à aller se rhabiller.

Lors de la rencontre entre Lille et Lyon ce lundi soir, importante pour les deux clubs dans la course à l’Europe, Edon Zhegrova, qui avait débuté sur le banc, s’est illustré en claquant son onzième but cette saison (TCC) d’une frappe à l’entrée de la surface de réparation à la suite d’une perte de balle de Nemanja Matić, permettant à Lille de faire le break dès la 37 e minute. Mais ce n’est pas tout, puisque l’international kosovar a été l’auteur d’une célébration plutôt originale.…

TM pour SOFOOT.com