Edinson Cavani va quitter Paris

par Matthieu Cointe (iDalgo) Une autre légende du club va quitter le Paris Saint Germain. Après l'annonce du départ programmé de Thiago Silva cet été, le directeur sportif Leonardo a confirmé qu'Edinson Cavani allait quitter la capitale. L'attaquant uruguayen a inscrit 200 buts sous les couleurs du PSG et est devenu meilleur buteur de l'histoire du club en janvier 2018. Arrivé en provenance de Naples à l'été 2013, il était l'un des symboles du Paris Saint Germain sous l'ère Qatari. Son départ était attendu depuis l'achat définitif de Mauro Icardi fin mai. Leonardo a aussi déclaré qu'il comptait sur Thiago Silva et Edinson Cavani jusqu'à la fin du mois d'août, pour disputer le "Final 8" de la Ligue des Champions.

