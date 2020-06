Edinson Cavani, une affaire de prince et de principe

Edinson Cavani serait devenu un traître. La raison ? Son refus de prolonger son contrat de deux mois avec le Paris Saint-Germain pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Sauf que le véritable coupable dans cette histoire n'est évidemment pas l'Uruguayen.

Cavani pute, ni soumis

Edinson Cavani n'a tué personne. Il n'est pas à l'origine de la pandémie du coronavirus. Au pire, on peut soupçonner une relation ambiguë avec les oiseaux, mais pas avec les pangolins. Et ce n'est pas non plus lui qui a décidé d'être en fin de contrat en juin 2020, mais bien les dirigeants du Paris Saint-Germain qui ont voulu tourner la page de l'ancien du Napoli pour ouvrir celle de Mauro Icardi, comme Leonardo l'a confié au