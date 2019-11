Edinson Cavani, l'éternel mal-aimé du PSG

On peut être une idole incontestée des supporteurs et être relégué au second plan, si ce n'est même méprisé, par son club. Buteur à deux reprises avec la sélection urugayenne lors de la trêve internationale, c'est sur le banc de touche qu'Edinson Cavani a assisté au match de Ligue des champions opposant le Real Madrid au PSG (2-2). Pour ce rendez-vous galactique, Thomas Tuchel avait une nouvelle fois opté pour Mauro Icardi aux dépens de l'Uruguayen. Un scénario qui se répète de journée en journée alors même que l'attaquant parisien n'a pas montré le moindre signe de déclin. Initialement bridé par l'omnipotence de Zlatan Ibrahimovic, puis tenu à l'écart dans le jeu par Neymar Jr. et Kylian Mbappé, « El Matador » chauffe désormais le banc parisien au profit d'« El Aguila ». Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 195 réalisations, Edinson Cavani voit son avenir dans la capitale s'écrire en pointillé.Lire aussi PSG : la face cachée de Thomas Tuchel2013-2019, le parcours du combattantDès ses débuts au Paris Saint-Germain, c'est dans l'ombre de ses coéquipiers que le natif de Salto a dû construire sa réputation. Recruté pour 64 millions d'euros en 2013 en provenance de Naples, l'attaquant uruguayen s'est tout de suite fondu dans le paysage parisien sans faire de vague. Héros discret, loin de l'image du footballeur star, « Edi » a toujours dû endosser le rôle de numéro 2. D'abord c'est au service...