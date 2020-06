Edinson Cavani, idole contrariée

Une semaine après Thiago Silva, le couperet est également tombé pour Edinson Cavani. Dans un entretien accordé au JDD, le directeur sportif du PSG Leonardo confirme que l'Uruguayen, en fin de contrat le 30 juin, ne sera pas prolongé. À 33 ans, le meilleur buteur de l'histoire du club va partir sans avoir pu savourer un dernier match au Parc des Princes.

200 pions, 19 titres

Le Covid-19 aura décidément fait un mal fou aux légendes du PSG. Après Thiago Silva, c'est Edinson Cavani qui va quitter le club de la capitale sans un dernier match au Parc des Princes. Meilleur buteur de l'histoire du club (200 buts en 301 matchs), Cavani ne sera pas prolongé., a expliqué Leonardo dans les colonnes duen parlant de Thiago Silva et Cavani.(juridiquement).Difficile de faire plus limpide comme message. C'est donc ainsi que les routes de Cavani et du PSG vont se séparer après sept ans de vie commune.Sur le papier, le club de la capitale perd gros : 200 buts - meilleur buteur du club donc - dont 30 en Ligue des champions et un palmarès hors norme depuis son arrivée en provenance du Napoli en 2013 avec pas moins de 19 titres. Cavani, c'est une chanson à sa gloire au Parc des Princes - un fait rarissime dans l'histoire du club -, une, une crinière toujours huilée, des buts de la tête à la pelle, des contrôles aléatoires, des replis défensifs, de l'instinct, desà foison et des moments de grâce. Ce but contre Ajaccio pour son premier match avec le