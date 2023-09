Edin Terzic : « On n’a pas eu l’esprit »

Esprit, es-tu là ?

Battu par le Paris Saint-Germain avec son Borussia Dortmund, Edin Terzic a regretté le manque d’envie de son équipe, alignée à cinq derrière et qui a passé une heure à défendre avant d’être menée de deux buts. « On a eu beaucoup de respect pour le PSG. On n’a pas eu l’esprit, on aurait dû être beaucoup plus agressifs , a regretté le technicien allemand en conférence de presse. Je crois qu’on n’a que 63% de passes réussies en première mi-temps. Ensuite, quand ils ont marqué le but, c’est devenu difficile de défendre. » …

TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com