Edin Džeko s’assoit officiellement à la même table que Messi et Ronaldo

Putain 20 ans… Edin Džeko est-il le Novak Djokovic du foot ? Alors qu’au cours des deux dernières décennies, tous les regards étaient tournés sur le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l’attaquant bosnien a fait son petit bout de chemin dans son coin, avant de finalement prendre sa retraite ce vendredi soir, au terme d’un 152 e match international, disputé à Zenica face à la Suède (1-1).

Qui sera le prochain ?

S’il n’a pas planté pour sa last dance , le jeune quadragénaire de Schalke 04 est entré dans la légende en devenant le troisième joueur seulement à avoir marqué au moins un but international par an sur les 20 dernières années , pour un total de 73 pions inscrits depuis sa grande première en juin 2007. Une régularité tellement exceptionnelle que les deux seuls autres footballeurs à pouvoir en dire autant sont… Lionel Messi et Cristiano Ronaldo . Cependant, les adieux du Bosniens ont été nettement plus classes que ceux du Portugais.…

JD pour SOFOOT.com