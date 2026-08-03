Edin Džeko jouera en Bundesliga avec Schalke 04
Il est de retour ! « Idemo Schalke! » (Allez Schalke!) C’est en sirotant un petit café bosnien préparé dans le vestiaire par son compatriote Nikola Katić qu’Edin Džeko a annoncé ce lundi la prolongation de son bail à Schalke 04. Le vétéran (40 ans) a paraphé un contrat d’une saison supplémentaire à Gelsenkirchen et reverra donc la Bundesliga, 15 ans après l’avoir quittée.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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