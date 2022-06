EDF "ne passera pas" l'année, si le gouvernement maintient tel quel son bouclier tarifaire, alerte le CSEC

Lourdement endettée, EDF ne "passera pas le cap de la fin d'année" si le gouvernement maintient les mesures mises en place dans le cadre de son bouclier tarifaire pour contenir la hausse de la facture des ménages, selon le CSE central (CSEC) d'EDF qui a présenté mercredi des pistes alternatives.

"EDF a été plongée dans le rouge à dessein par le pouvoir en place ces derniers mois", a accusé mercredi Philippe Page Le Mérour, secrétaire du CSEC, qui présentait les conclusions de la procédure de droit d'alerte économique engagée en début d'année, après l'annonce de mesures gouvernementales impliquant la mise à contribution du groupe pour contenir la facture d'électricité des ménages et des entreprises français.

Dans la ligne de mire du CSEC: la décision du gouvernement d'obliger EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents pour protéger le pouvoir d'achat des Français, en relevant le plafond de l'Arenh, ou "Accès régulé à l'électricité nucléaire historique" de 100 à 120 TWh d'électricité vendue à prix réduit à ses concurrents.

La dette d'EDF "en fin d'année dernière était à 42 milliards d'euros, les mesures gouvernementales font basculer la dette au-delà de 50 milliards d'euros, probablement aux alentours de 60 milliards d'euros en fin d'année 2022, voire au-delà si d'autres mesures gouvernementales venaient à suivre les recommandations de la CRE (Commission de régulation de l'énergie)", a affirmé le secrétaire du CSEC, s'appuyant sur les travaux d'un cabinet d'expertise mandaté pour la circonstance.

"Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage et là, la rage a été inoculée de force par le gouvernement", a-t-il tonné, soupçonnant le gouvernement de laisser volontairement se dégrader la situation financière de l'entreprise pour la renationaliser provisoirement, et de préparer son démantèlement.

Dans sa résolution, votée mardi à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives lors d'une séance extraordinaire du CSEC, ce dernier propose deux mesures permettant selon lui de protéger le pouvoir d'achat et de juguler l'inflation tout en préservant la santé financière de l'entreprise: suspendre l'Arenh et "calculer les tarifs en fonction du mix de production français, c'est-à-dire de sortir du mariage avec le marché européen" qui "impose une fixation des tarifs en fonction des énergies fossiles utilisées en Europe", selon son secrétaire.

Ces conclusions doivent être présentées le 29 juin lors d'un conseil d'administration d'EDF, qui aura un mois pour apporter des "réponses motivées" à ces propositions.

