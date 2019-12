EDF et Veolia vont démanteler les six plus vieux réacteurs nucléaires français

Les deux groupes ont annoncé, mardi, la création d'une coentreprise, Graphitech. Elle commencera par travailler sur la centrale de Chinon, arrêtée en 1985.

La vieille centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire) est encore familière aux riverains, avec sa sphère de béton très reconnaissable, même si elle ne produit plus d'électricité depuis trente ans. Ses trois réacteurs faisaient partie, avec les deux tranches de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) et celle de Bugey (Ain), de la filière française dite « UNGG » (uranium naturel graphite gaz), abandonnée en 1969 au profit de la technologie de l'américain Westinghouse (eau légère pressurisée).

Dans le cadre du partenariat EDF-Veolia, signé en juin 2018, le numéro un mondial du nucléaire et le premier groupe de services à l'environnement ont annoncé, mardi 10 décembre, la création d'une coentreprise chargée de déconstruire ces six réacteurs. Baptisée « Graphitech », « elle aura en charge des développements technologiques et des études d'ingénierie, nécessaires à la préparation du démantèlement », expliquent-ils dans un communiqué. Un long travail !

Graphitech devra en priorité fournir à EDF, en 2028, « un scénario optimisé » pour le réacteur de Chinon A2, arrêté en 1985, et « proposer un programme d'essais qui permettra de tester les solutions technologiques nécessaires à la réalisation des opérations ». Les deux partenaires espèrent que ces solutions pourront être appliquées aux cinq autres réacteurs lancés entre 1956 et 1972. Et, plus largement, à la cinquantaine d'installations de ce type dans le monde (Royaume-Uni, Espagne, Italie, Lituanie et Japon).

