Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF associé à un nouveau projet nucléaire au Royaume-Uni Reuters • 30/06/2020 à 16:35









EDF ASSOCIÉ À UN NOUVEAU PROJET NUCLÉAIRE AU ROYAUME-UNI par Susanna Twidale LONDRES (Reuters) - Une quinzaine d'entreprises, dont EDF, des syndicats et des sociétés d'ingénierie ont annoncé mardi le lancement d'un projet centré sur la production d'énergie "propre" à Cumbria dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui se traduirait notamment par la construction d'un centrale nucléaire. Ce consortium propose de construire une centrale EPR d'une puissance de 3,2 gigawatt, semblable à celle de Hinkley Point en cours de construction au Royaume-Uni par l'électricien français, en coopération avec le chinois CGN. Cette centrale devrait fournir environ 7% de l'approvisionnement en électricité du Royaume-Uni, qui s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émissions nettes d'ici 2050. Toshiba Corp devait initialement construire une centrale nucléaire sur ce même site de Moorside, mais ce projet avait été abandonné en raison de la faillite de la Westinghouse, la filiale nucléaire du groupe japonais. (Susanna Twidale, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.