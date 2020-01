EDF a dévoilé sa liste des 14 réacteurs nucléaires qui doivent fermer d'ici 2035

Une nouvelle version de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) a été dévoilée mardi par le gouvernement, en vue de l'ouverture de la consultation publique. Ce texte précise les modalités de réduction du nucléaire à 50 % de la production électrique française en 2035, via la fermeture de 14 réacteurs nucléaires dans huit centrales, dont celle de Fessenheim qui fermera dès cette année.« EDF a proposé au gouvernement d'étudier la mise à l'arrêt de paires de réacteurs sur les sites de Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines et Tricastin », précise ce texte qui est soumis à consultation publique jusqu'au 19 février.Actuellement, le parc nucléaire français comprend 58 réacteurs en activité dans 19 centrales. Sans surprise, et dans la droite ligne de l'annonce en novembre 2018 par Emmanuel Macron de la stratégie de l'État en matière d'énergie, ce sont les réacteurs de 900 MW, les plus anciens du parc français, qui sont ciblés, c'est-à-dire ceux qui vont atteindre prochainement les 50 ans. En principe, ces fermetures devraient donc avoir lieu entre 2029 et 2035 si l'on tient compte de cette limite d'âge. Le Parisien Toutefois, deux réacteurs pourraient être fermés dès 2025-2026, puis deux autres en 2027 et 2028. Ces fermetures anticipées « seront confirmées trois ans avant leur mise en œuvre sur la base des données disponibles à ce moment. »Une bonne opération pour l'ÉtatEt comme, en principe, les réacteurs nucléaires doivent être amortis sur un demi-siècle, l'État a prévenu que « ces arrêts ne donneront pas lieu à indemnisation. »Puisque tous ces réacteurs sont situés dans des centrales qui ont au moins quatre réacteurs, cela ne devrait pas conduire à la fermeture totale des centrales, sauf pour Fessenheim. Cela devrait donc en partie limiter la casse sociale.Selon ce texte, ce choix permet « d'avoir un scénario cohérent au plan industriel, avantageux ...