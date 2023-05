Éder Militão est-il vraiment le meilleur défenseur du monde ?

Indiscutable au Real Madrid à 25 ans, Éder Militão peut être considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde. Du moins, c’est comme cela qu’il se décrit. À juste titre ?

« Avec David Alaba, nous formons la meilleure charnière du monde. Nous avons tout gagné sans jamais avoir subi de dégâts, donc j’estime que nous sommes les meilleurs. » Le 15 juin 2022, Éder Militão livrait ses vérités dans les colonnes de Marca , n’hésitant pas à mettre en avant sa valeur sportive. Rien de moins logique, pour un garçon alors fraîchement vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, pour sa troisième saison avec le Real Madrid. Un an plus tard, la donne a-t-elle changé ? Pas vraiment. « Je suis actuellement sur le bon chemin pour devenir le meilleur défenseur du monde. » Voilà ce que le Brésilien martelait, le 17 avril dernier cette fois, avant de défier Chelsea en quarts de finale retour de C1 (victoire 0-2). Une assurance notable pour celui à qui l’on reprochait justement de ne pas en avoir à ses débuts au sein de la Maison-Blanche, traduisant une solidité nouvelle.

Cadre supérieur

Sur ses dernières sorties, Militão a pourtant semblé loin de toutes ces certitudes. La faute à trois matchs poussifs fin avril – contre Gérone, Almeria et la Real Sociedad – où se sont condensés l’ensemble des points de progression lui restant encore à engranger. Erreurs d’anticipation, mauvaises relances, duels perdus : les huit buts encaissés par le Real Madrid durant ce triptyque infernal (deux défaites, une victoire) sont à mettre dans la besace malheureuse de l’ Auriverde . Interrogé en conférence de presse après la déroute face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti n’a d’ailleurs pas mâché ses mots : « Éder doit se réveiller, et vite. » Mais alors, qu’en est-il de ce potentiel de meilleur défenseur du monde rabâché depuis un an ? On y arrive.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com