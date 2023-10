information fournie par So Foot • 02/10/2023 à 21:54

Eden Hazard retrouve une équipe !

Il retrouve la frite.

Libre depuis le 1 er juillet, Eden Hazard attend toujours qu’un club sonne à sa porte. Bonne nouvelle, c’est enfin chose faite ! En revanche, le contrat signé est de très courte durée : l’ancien international belge, âgé de 32 ans, s’est engagé à disputer un match avec le Variétés Club de France, le 18 octobre, à Calais. L’occasion de se mettre en valeur et, peut-être, de taper dans l’œil d’une autre écurie. L’ancien meneur de jeu du LOSC partagera la pelouse avec de vieilles connaissances, Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye. Didier Deschamps, Robert Pirès ou Laurent Blanc sont également annoncés, comme le chanteur Roméo Elvis et le combattant Ciryl Gane. Ce match caritatif se jouera au profit des Pièces jaunes.…

QB pour SOFOOT.com