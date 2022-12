Eden Hazard, la fin du jeu

Eden Hazard et les Diables rouges c'est : quatorze belles années, 126 sélections, 33 buts, une Coupe du monde 2018 tonitruante et d'innombrables souvenirs. Mais Eden Hazard et les Diables rouges c'est surtout cette décision logique de laisser la place à une nouvelle génération.

Tout a commencé à Villeneuve-d'Ascq, petite commune dans le Nord de la France entre Lille et Roubaix. Le 15 novembre 2008, le sélectionneur des Diables rouges René Vandereycken demande à son T2 Frank Vercauteren de se rendre au Stadium Lille Métropole pour observer la 14journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'ASSE (3-0). Après avoir dévoilé sa liste de 25 joueurs, celui qu'on surnommaitcherche à remplacer Stijn De Smet, alors pensionnaire du CS Bruges, forfait sur blessure. Absent au dernier rassemblement, le jeune attaquant des Verts Kevin Mirallas semble être le remplaçant idéal. Sauf que voilà. Ce jour-là, c'est un autre gamin qui va attirer la lumière. D'un super passement de jambes, le chouchou des fans des Dogues efface Cédric Varrault avant d'ouvrir le score d'une frappe enroulée clinique. La légende raconte que Frank aurait tout de suite pris son téléphone et tenu au courant son numéro un pour lui assurer qu'il reviendrait avec le rapport d'un autre joueur.À dix-sept ans, dix mois et dix jours, Eden Hazard rejoint le groupe belge de Tubize la semaine suivante et entre en jeu pour le match amical face au Luxembourg (1-1). Pour son premier ballon, le jeune feu follet, petit et sec, mais très vif dans ses déplacements, régale sur le flanc gauche de la surface de réparation adverse. Passements de jambes, crochet, feinte de corps, talonnade et une frappe dangereuse... bref, une action encore dans toutes les têtes des admirateurs des Diables, qui comprennent cette journée d'hiver que les Stein Huysegems et Wesley Sonck sur les ailes belges ne feront plus long feu. Mais de là à imaginer que ce petit Eden fera les plus beaux jours de la sélection les années suivantes et qu'il incarnera l'espoir et la soif de titre d'une génération dorée, jusqu'à devenir l'un, si ce n'est le, meilleur joueur de l'histoire de la Belgique ? Pas sûr.

Did you know @hazardeden10 played his first Devils' game 12 years ago in Luxembourg? ??