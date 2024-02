Eden Hazard : « Je ne pouvais pas arrêter ma carrière sans venir au Real Madrid »

Les confidences d’Eden.

Retraité depuis quelques mois, Eden Hazard est fier d’avoir porté les couleurs du Real Madrid, un rêve qu’il a accompli pour achever une magnifique carrière. « Il y avait Zidane, donc j’ai aimé le Real. Le Bernabéu, le maillot blanc, il y a un charme que les autres n’ont pas. Le Real, c’est spécial. Après, me correspondre, je ne pense pas. Ce n’est pas moi. C’est le club un peu m’as-tu-vu, et je ne suis pas trop comme ça. Même le style de jeu ne me correspondait pas, si tu compares avec d’autres clubs. Mais c’était mon rêve. Je ne pouvais pas arrêter ma carrière sans y venir , confie-t-il dans une longue interview pour France Football . L’exigence ? Tout ça, je l’ai senti. Comme j’ai toujours fait, j’aurais aimé tourner autour, faire à ma manière, et y réussir. Ça prouve que le Real est plus grand que tout. C’est compliqué d’y jouer. Il fallait peut-être que je m’entraîne plus. J’ai aussi eu les blessures qu’il ne fallait pas aux moments où il ne fallait pas. » …

TB pour SOFOOT.com