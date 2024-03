information fournie par So Foot • 09/03/2024 à 19:58

Eden Hazard : « J’ai eu la chance d’avoir du talent »

Pas de Hazard, que du travail.

Ce dimanche, à l’occasion de la réception du Stade rennais (17h05), le LOSC mettra à l’honneur un pur produit de son centre de formation lors de l’avant-match : Eden Hazard qui, à 32 ans, a annoncé sa retraite des terrains en octobre dernier. Dans un entretien accordé au quotidien La Voix du Nord, l’ancien international belge n’a pas caché son émotion à l’idée de retrouver les Hauts-de-France : « [Lille], du début, quand j’ai 14 ans, à l’année où je pars [en 2012, NDLR] c’est magnifique. Et je ne parle pas que de football : j’ai découvert un autre pays et une autre culture, même s’il y a beaucoup de points communs entre les Belges et les gens du Nord. […] Mes premiers trophées, c’est à Lille, mon premier enfant est né à Lille, mon premier salaire est à Lille… Commencer une carrière dans un club qui vous donne autant, ça vous permet d’être prêt pour la suite. »…

JD pour SOFOOT.com