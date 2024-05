information fournie par So Foot • 04/05/2024 à 20:03

Ed Sheeran donne rendez-vous aux joueurs d'Ipswich pour fêter la montée

Here we go !

Ipswich Town a assuré son retour en Premier League grâce à son succès sur Huddersfield ce samedi (2-0). De l’autre côté de l’Atlantique, Ed Sheeran n’en a pas manqué une miette. Supporter bien connu du club, le chanteur, qui sponsorise le maillot des Tractor Boys , était debout à 7h du matin à Miami, où il performe ce week-end lors du Grand Prix de Formule 1, pour voir le match de la montée.…

QB pour SOFOOT.com