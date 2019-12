Ecouteurs sans fil : les conseils d'un spécialiste pour faire son choix

Selon l'institut Counterpoint Research, le marché des écouteurs sans fil devrait exploser en 2020 avec quelque 130 millions de paires vendues à travers le monde, près de deux fois plus que cette année. Et pour les fêtes, tout le monde veut ses écouteurs sans fil. Quel modèle choisir ? À la tête du service marketing « casques et enceintes » de l'enseigne Boulanger, Romain Keirle, spécialiste du marché des produits audio connectés, nous éclaire sur la question.Quel est l'engouement actuel autour des écouteurs sans-fil ?ROMAIN KEIRLE. Ce sera vraiment LE cadeau de fin d'année dans la catégorie audio, pour lequel les gens sont prêts à dépenser bien davantage que pour les enceintes connectées à commande vocale, les stars de la fin d'année dernière. Toutes les marques se sont mises à en proposer et c'est l'explosion de l'offre. Nous avons aujourd'hui 52 références chez Boulanger, en magasins ou sur Internet, contre seulement 8 l'année dernière.Quels sont les modèles les plus demandés ?Comme à l'époque des baladeurs mp3, quand la grande majorité des clients disaient vouloir un « iPod », ils demandent aujourd'hui des « Airpods ». Même si c'est Samsung qui a commercialisé les premiers modèles il y a près de 4 ans, Apple a réussi à imposer le nom de son appareil. En boutique, les gens sont toutefois un peu perdus et ne connaissent pas vraiment les différences techniques et cherchent beaucoup de conseils.Quel conseil donnez-vous pour faire le bon choix ?Tout dépend de l'usage qu'on envisage. Pour écouter de la musique, des écouteurs d'entrée de gamme suffisent amplement. Pour faire du sport, les Airpods d'Apple ne sont pas la meilleure option car ne résistent pas assez aux chocs, à la pluie et à la poussière. Pour voyager et s'isoler, il faudra aller vers des produits haut-de-gamme, et donc plus chers, intra-auriculaires et équipés de réduction de bruit active, chez Sony et Apple ou ...