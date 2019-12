Ecosse : le vainqueur de l'EuroMillions décède avant d'offrir le club à ses supporters

Avant match, les Sang et Or de Partick Thistle (NDLR : le chardon de Partick) ont organisé samedi une minute d'applaudissements à la mémoire de leur bienfaiteur Colin Weir, décédé la veille. Puis, porteurs chacun d'un brassard noir, les Jags (NDLR : les piquants du chardon) ont arraché une victoire 2-1 sur le terrain de Morton.Huitièmes sur dix, ils s'extraient provisoirement de la zone de relégation de la Scottish Championship, la D2 écossaise. Colin Weir aurait apprécié, tant il a aimé le club de son vivant et oeuvré pour sa prospérité. 'He'll be remembered': A minute's applause was held in honour of late Partick Thistle owner Colin Weir. https://t.co/EV0kPz9FSA pic.twitter.com/8R8NcTjZ6W-- STV News (@STVNews) December 28, 2019 Emporté vendredi après quelques jours d'une « courte maladie », l'ancien cameraman de la télé écossaise (STV) et son épouse Christine avaient remporté 161 millions de livres sterling (180 millions d'euros) à l'EuroMillions en juillet 2011. Soit le plus gros gain jamais enregistré par un Britannique à l'époque et le 5e de tous les temps - en octobre, un gagnant britannique, resté anonyme, a décroché un jackpot de 170 millions de livres.Fortune faite, ce fan de foot, père de deux enfants, a fait un don au club de jeunes de sa ville natale Largs. Christine et Colin, divorcés après 38 ans de mariage en avril dernier, ont également soutenu l'indépendance de l'Ecosse, en finançant la campagne du référendum en 2014. Colin Weir, the man who bought Partick Thistle after winning the Euromillions has died aged 71, just one month after completing the takeover.https://t.co/2SrbP4PcMe pic.twitter.com/3MchchRCRW-- BBC Sport (@BBCSport) December 28, 2019 Mais par-dessus tout, Colin a soutenu le Partick Thistle FC, son club de coeur, à Glasgow, jadis au sein de l'élite et même crédité de quelques apparitions sur la scène européenne. Pas avare de ses millions, l'Ecossais a notamment ...