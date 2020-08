Économiquement, que changerait une victoire française en C1 ?

Parti comme c'est parti, avec deux clubs français en demi-finales de Ligue des champions, on peut parfaitement imaginer une finale 100% bleu-blanc-rouge. Et, au-delà du rêve, quelles seraient les conséquences de cet événement historique ? Fiction.

Victoire sportive et victoire économique

Dimanche 23 août, il est un peu plus de minuit et, après une difficile prolongation, l'Olympique lyonnais soulève, pour la toute première fois de son histoire, la coupe aux grandes oreilles au nez et à la barbe de l'ogre parisien. La foule, restée place Bellecour à Lyon, est en furie. Les fans célèbrent la victoire de l'OL, les mesures de distanciation physique ne sont plus du tout respectées. C'est la folie dans la capitale des Gones. Après avoir battu, par le plus petit des écarts, le Bayern Munich, Lyon est parvenu à retourner la tendance face au Paris Saint-Germain, avec quasiment la même physionomie que la finale de la Coupe de la Ligue, disputée en juillet dernier. Sauf que, cette fois-ci, c'est la tactique de Rudi Garcia qui l'a emporté.Lyon est sur le toit de l'Europe, et Nasser al-Khelaïfi en a les larmes aux yeux, de rage. Après avoir dépensé plus d'un milliard 392 millions d'euros en transferts et salaires mirobolants depuis 2011, Paris n'a pas été capable de remporter la Coupe d'Europe cette saison, supposée imperdable depuis les chamboulements perpétués par l'épidémie de coronavirus. Des matchs secs, sans aller-retour, sur terrain neutre, avec un tirage au sort plutôt clément, entre Dortmund, l'Atalanta, Leipzig et Lyon, ils ne pouvaient pas perdre, ils ne devaient pas. Et pourtant ! Il va encore falloir retenter sa chance l'année prochaine et, enfin, espérer mettre une Ligue des champions dans leur vitrine déjà bien garnie de trophées.Il y a néanmoins un point où les dirigeants parisiens peuvent se rassurer, c'est au niveau économique. En atteignant la finale de la compétition, le PSG cumule 133 millions d'euros de gains, entre ses performances sportives, ses qualifications successives et sondroit TV. Soit quasiment 50 millions de plus par rapport à la saison dernière. Bien que cette somme ne soit qu'hypothétique, l'UEFA ayant déjà averti qu'une partie des droits TV serait remboursée aux diffuseurs, après le confinement, la modification du calendrier et la réduction du nombre de matchs, le pactole est bel et bien là.