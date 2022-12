Economies dans le budget des JO 2024 : la Seine-Saint-Denis "très vigilante" sur l'héritage

Le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel (PS), s'est dit vendredi "très vigilant" sur les économies faites par le comité d'organisation des JO de Paris pour ne pas que soit touché "l'héritage" promis à son département.

A l'occasion d'un point presse sur les JO, M. Troussel s'est dit "très vigilant, et je le serai jusqu'au bout, sur la question des économies".

"Il n'est pas question pour nous qu'il y ait des économies sur l'héritage", a-t-il dit. Selon lui le budget dédié à l'héritage sera amputé de "10 millions d'euros" dans le cadre de la révision budgétaire qui doit être avalisée lundi par le conseil d'administration du comité d'organisation (Cojo).

En raison de l'inflation et de coûts sous-estimés, le Cojo voit son budget augmenter de 400 millions d'euros à 4,4 milliards d'euros, un budget à 96% d'origine privée (recettes des sponsors, billetterie et contribution du CIO).

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait été sollicité pour remettre au pot du budget du Cojo, comme le fait l'Etat par exemple, il a répondu: "On n'est pas rentrés dans cette discussion-là et on n'a pas vocation à y rentrer".

"Depuis le début, il faut être en permanence en alerte", a répété M. Troussel.

En revanche, il a précisé que le département allait mettre "une rallonge de 8,1 millions d'euros" dans le budget de la Solideo (société de livraison des ouvrages olympiques), chargé de construire les ouvrages pérennes, pour absorber le surplus de l'inflation. "Ce n'est pas de gaîté de coeur qu'on rajoute des financements", a-t-il commenté.

Touchée par la hausse des prix, la Solideo doit s'acquitter de 150 millions d'euros supplémentaires absorbés aux deux tiers par l'Etat et un tiers par les collectivités locales.

Concernant des cas de travailleurs sans-papiers sur des chantiers olympiques, dont la piscine de Marville, relayés récemment par la presse, M. Troussel a dit que le département avec la Solideo avaient "demandé des comptes au titulaire du marché", qui "se défend en disant +ce sont des sous-traitants+".

"On a exigé qu'il résilie immédiatement le contrat avec le sous-traitant, et il va se voir appliquer des pénalités, et on lui a demandé de renforcer ses procédures", a-t-il assuré.

S'agissant de la billetterie, il a par ailleurs précisé que le département avait commandé des "dizaines de milliers de billets" et qu'au total, avec les demandes des autres collectivités, les habitants de Seine-Saint-Denis pourraient à terme bénéficier de "centaines de milliers de billets".