Economie solidaire: après la polémique, une nouvelle direction pour Impact France

Le Mouvement Impact France, qui fédère des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), s'est doté mercredi d'une nouvelle direction favorable à une plus grande ouverture de ce secteur en direction de l'économie "classique", lors d'une élection sans surprise mais précédée d'une vive polémique interne.

Seuls candidats, Pascal Demurger, directeur général de l'assureur mutualiste Maif, et Julia Faure, cofondatrice de la marque de vêtements dits responsables Loom, ont été largement élus à la co-présidence de cette instance qui rassemble quelque 900 entrepreneurs et dirigeants de l'ESS, a indiqué dans un communiqué la direction d'Impact France.

Cette élection en apparence consensuelle avait pourtant été précédée d'une vive controverse au sein du monde de l'ESS: ces dernières semaines, des acteurs ont crié à la trahison de leurs idéaux, car la nouvelle direction du mouvement veut l'ouvrir davantage à des entreprises "classiques" - qui disent partager les valeurs de l'ESS, mais ne remplissent pas pour autant les critères de l'agrément ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale), comme, par exemple, le plafonnement des salaires de leurs cadres ou patrons.

Des dirigeants comme Jean-Pierre Farandou (SNCF) ou Stanislas Niox-Chateau (Doctolib) ont ainsi été élus mercredi au sein du nouveau conseil d'administration du mouvement. Le monde économique "doit se transformer, se mobiliser, s'impliquer pour tenter de changer la donne" et il s'agit de "rassembler toutes les entreprises qui partagent" cette vision, a argumenté M. Demurger.