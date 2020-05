Economie sociale: les dons directs depuis un livret développement durable décalés au 1er octobre

La possibilité de faire un don à un acteur de l'économie sociale et solidaire (ESS) directement depuis son livret de développement durable et solidaire (LDDS) ne sera possible qu'à partir du 1er octobre, selon un décret publié dimanche au Journal officiel.

Ce dispositif devait normalement entrer en vigueur le 1er juin, mais selon le quotidien Le Monde, le gouvernement l'a reporté pour cause de retard dans les travaux techniques de mise en oeuvre, retard dû à l'épidémie de Covid-19 et à un "contentieux sur la rédaction du décret initial", a indiqué le ministère de l'Economie à l'AFP.

Cette nouvelle possibilité avait été inscrite dans la loi en 2016, mais jamais mise en application depuis.

Fin 2019, environ 100 milliards d'euros étaient placés sur des LDDS.