Economie sociale et solidaire: le gouvernement détaille sa feuille de route

Fonds d'amorçage, accompagnement plus près du terrain: la ministre déléguée à l'Economie sociale et solidaire Olivia Grégoire a détaillé lundi le plan du gouvernement pour accroître la notoriété et l'influence de cette branche méconnue de l'économie française.

"Cette économie, il faut qu'on la fasse connaître, reconnaître et surtout, la rendre de plus en plus inspirante pour des acteurs de l'économie conventionnelle", a déclaré Mme Grégoire.

"Cette économie n'est pas toujours assez bien connue dans les territoires", a-t-elle ajouté devant la presse, après avoir reçu les acteurs du secteurs.

Le premier axe de la feuille de route est de renforcer le dispositif d'accompagnement territorial de l'économie sociale et solidaire (ESS), avec un équivalent temps plein (ETP) par région qui s'y consacre entièrement.

"L'amorçage" des projets d'ESS dans les zones rurales sera encouragé par le biais d'un fonds dédié de 3 millions d'euros sur trois ans, dès 2024, dans le cadre du plan "France ruralités".

Les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) bénéficieront de "deux appels à manifestation d'intérêt annuels", pour un total de 2,5 millions d'euros par an.

Un deuxième objectif est de "continuer à créer des ponts entre l'économie sociale et solidaire et l'économie conventionnelle", a expliqué Olivia Grégoire: "l'économie sociale et solidaire peut voire doit inspirer le reste de l'économie de par ses pratiques sociales et de gouvernance".

Enfin, la ministre a dit vouloir "encourager" l'innovation sociale portée par les acteurs de l'ESS, notamment en simplifiant les contrats à impact, des partenariats public-privé en faveur de projets sociaux et environnementaux.

Un délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire, Maxime Baduel, doit par ailleurs être nommé prochainement.

Selon le gouvernement, l'ESS représente 10% du PIB et environ 14% des emplois privés en France.