Economie: les Rencontres d'Aix veulent "recréer l'espoir" en 2023

Les prochaines Rencontres économiques d'Aix-en-Provence se tiendront du 7 au 9 juillet prochain sous le thème "recréer l'espoir", a annoncé jeudi le Cercle des économistes.

Trois journées de débats réunissant autour d'un large public économistes, responsables politiques et représentants de la société civile seront structurés autour des mots-clés "incertitude, espoir, choix et rebond", a expliqué lors d'une présentation à la presse Marion Joubert, directrice éditorial et contenus du Cercle.

Nos sociétés au sortir de la pandémie "sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus aventureuses qu'on peut les penser, beaucoup plus créatrices de nouveautés qu'on les imagine traditionnellement", a affirmé Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes.

Patrick Artus a souligné que "la situation économique n'est pas aussi grave que les grandes institutions internationales voudraient nous le faire croire".

En dépit de la guerre en Ukraine et des tensions géopolitiques, "les mauvaises nouvelles sur la croissance sont extrêmement rares", selon cet économiste qui estime que l'Europe comme les Etats-Unis vont échapper à une récession cette année.

Les raisons de son optimisme sont que "les politiques monétaires ne vont pas devenir très restrictives" avec des taux d'intérêt qui vont rester inférieurs à l'inflation, tandis que les "politiques budgétaires vont rester expansionnistes".

Pour l'économiste Philippe Aghion, il y en France "une prise de conscience que nous n'avons pas assez innové et que nous avons perdu des parts marché".

Jean-Hervé Lorenzi a insisté sur la nécessité de "redonner l'espoir d'un plein emploi accessible à tous", la question de l'accès à la formation des plus de 50 ans afin d'augmenter leur taux d'activité étant pour lui plus importante que le relèvement de l'âge du départ en retraite.

Enfin, il faut faire l'Europe du numérique, de la santé et de la défense face à une "régionalisation accentuée" des échanges mondiaux entre d'un côté la zone de libre-échange RCEP autour de la Chine en Asie, et de l'autre les Etats-Unis qui viennent de lancer un programme de soutien à l'industrialisation verte baptisé IRA, a expliqué la cheffe économiste de l'agence BDP Anne-Sophie Alsif au cours de cette même présentation.