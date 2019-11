Economie : « L'éducation financière, un enjeu citoyen »

Face à un monde économique et financier complexe, chacun a besoin d'informations, et chacun y a droit. La technicité est évidente et croissante : économie globalisée, produits financiers diversifiés et souvent sophistiqués ; transactions et paiements dématérialisés...Une affaire de spécialistes ? Non : chacun de nous est amené au quotidien à prendre des décisions « financières », comme gérer son budget, épargner, financer un achat ou encore préparer sa retraite. Par ailleurs, chaque citoyen doit pouvoir comprendre et peser sur les débats économiques, dont l'issue peut avoir des conséquences sur sa vie.Un enjeu social, économique et démocratiquePromouvoir « l'éducation financière » répond donc à un triple enjeu social, économique et démocratique. Des individus avertis en matière budgétaire et financière sont mieux à même de faire des choix adaptés à leurs intérêts. Des citoyens, y compris les familles en situation de fragilité financière, disposant des clés pour comprendre les débats économiques, sont davantage en mesure de juger de leur pertinence.Bien sûr, l'éducation financière n'est pas un outil miracle : elle ne peut être une garantie contre le surendettement ni compenser les faiblesses structurelles de revenus de certains ménages. Elle n'a pas vocation à réduire la responsabilité des professionnels du secteur financier en matière d'explication et de conseil aux clients. L'éducation financière n'enlève rien non plus à la nécessité d'une régulation et d'une supervision efficaces du secteur. Mais elle contribue à réduire le déséquilibre d'information entre grand public et experts, tout en favorisant une meilleure compréhension des sujets et une plus grande confiance entre acteurs.Si la plupart de nos concitoyens n'ont pas reçu d'éducation budgétaire et financière, beaucoup estiment que cela leur aurait été utile. Par ailleurs, ils sont en attente d'informations ...