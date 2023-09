Economie française: la Banque de France plus optimiste pour 2023, moins après

La Banque de France a relevé lundi à 0,9% sa prévision de croissance pour 2023 grâce à de bonnes exportations au printemps, mais s'attend à ce que l'économie française soit freinée en 2024 et 2025 par une économie mondiale morose et un pétrole plus cher.

La nouvelle prévision de l'institution monétaire, qui anticipait jusqu'ici une progression de 0,7% du produit intérieur brut (PIB), se rapproche de la hausse de 1% attendue par le gouvernement.

La croissance devrait se maintenir à 0,9% en 2024 (contre 1% attendu précédemment) puis croître de 1,3% en 2025 (contre 1,5%), freinée dans son élan par une conjoncture mondiale plus difficile, notamment en raison des difficultés de l'Allemagne et de la Chine qui plomberaient les exportations.

La consommation des ménages regagnerait toutefois en vigueur dans un environnement où l'inflation recule.

"L'économie française parviendrait donc à sortir progressivement de l'inflation sans récession, même si un contexte international peu favorable pèserait sur la reprise", a indiqué la Banque de France.

L'inflation atteindrait 5,8% en moyenne annuelle en 2023 et 2,6% en 2024, un reflux moins rapide qu'escompté du fait d'une remontée des cours du pétrole, l'Arabie saoudite et la Russie ayant volontairement réduit leur offre.

Selon la Banque de France, ce renchérissement de l'énergie est toutefois "sans commune mesure" avec les tensions qui avaient accompagné l'invasion russe de l'Ukraine. Ses effets seraient "temporaires".

L'inflation baisserait à 1,8% en 2025 - mesurée selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) permettant la comparaison entre pays européens.

"Nous sommes sur le chemin de vaincre l'inflation, sans provoquer de récession ni de chômage massif", s'est félicité le gouverneur de l'institution, François Villeroy de Galhau dans le journal La Croix.

Mais "pour guérir cette maladie, il faut savoir être tenace sur le remède que sont les taux d'intérêt: nous maintiendrons donc ceux de la BCE à leur niveau actuel de 4% le temps qu'il faudra", a-t-il ajouté en rappelant la ligne de la banque centrale européenne, qui depuis un an a décidé des relèvements sans précédent des taux d'intérêt.