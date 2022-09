"Economie de guerre": la France et ses industriels de défense se préparent à ne "pas subir", selon le ministre des Armées

Industriels de défense et armées françaises se sont engagés mercredi à s'adapter à l'"économie de guerre" dans laquelle est entrée la France avec le conflit en Ukraine, comme demandé par Emmanuel Macron, a annoncé jeudi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

"On n'est pas en guerre, mais malheureusement, il faut s'y préparer. L'économie de guerre, c'est se préparer à ne pas subir", avec "suffisamment de matériel et suffisamment vite en cas de conflit majeur", a déclaré le ministre à l'issue d'une table ronde réunissant les représentants des entreprises françaises de défense, afin d'élaborer un plan d'action pour accroître les vitesse de production et diminuer les délais de livraisons d'armements.

Le conflit en Ukraine démontre que les consommations de munitions (obus, bombes et missiles) sont effarantes lors d'un conflit de haute intensité. Or les armées françaises ne disposent que de maigres stocks -- même si Paris estime que toute guerre l'impliquant se ferait au sein d'une coalition.

Depuis l'invasion russe déclenchée le 24 février, "on ne peut plus vivre avec la grammaire d'il y a un an", avait estimé en juin dernier le chef de l'Etat français en inaugurant le grand salon Eurosatory de défense et de sécurité terrestres, soulignant alors la nécessité d'"ajuster les moyens aux menaces".

"Tout cela ne se fera pas du jour au lendemain", a commenté M. Lecornu tout en précisant avoir établi avec les industriels français un "top 10 des armes prioritaires", parmi lesquelles figurent les obus de 155 mm (l'objectif étant de faire passer leur production de 9 à 3 mois), la défense sol-air ou encore les canons Caesar, dont les délais de production par Nexter doivent baisser "à 12 mois", a indiqué le ministre.

De leur côté, les armées doivent notamment "avoir des expressions de besoins plus rustiques" et "simplifier les documentations administratives", a fait valoir le ministre des Armées.

Le député (LR) Jean-Louis Thiériot, auteur en février d'un rapport sur la haute intensité, évalue "entre 3 et 6 milliards d'euros, en plus des 3 milliards déjà budgétés dans la Loi de programmation militaire", les besoins pour reconstituer les stocks français de munitions.

Au-delà du coût, le problème est industriel: avec les délais d'approvisionnement pour certains composants et matières premières, il faut deux à trois ans pour fabriquer une munition dite "complexe", comme un missile.