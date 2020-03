Écologie : Nicolas Hulot salue le "courage" d'Anne Hidalgo

L'ancien ministre de la Transition écologique souligne que la maire sortante de Paris fait partie des élus "qui n'ont pas attendu que la réalité vienne nous sauter à la figure pour agir et prendre des décisions difficiles".

Nicolas Hulot, le 13 décembre 2019, à Paris. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Les organisations à l'initiative du "Pacte du pouvoir de vivre" lancé il y a un an ont appelé mercredi 4 mars les futurs élus issus des municipales des 15 et 22 mars à appliquer "dix mesures écologiques et sociales indispensables", comme servir 60 % de produits bio et locaux et au moins deux repas végétariens par semaine dans les cantines ou réduire l'utilisation des pesticides de 50 % dans les zones agricoles.

"Les maires ne peuvent pas tout. Mais une grande partie des solutions à la crise sociale, écologique et démocratique se trouve à l'échelle locale, formidable terrain du pouvoir d'agir" , soulignent dans un communiqué ces 55 organisations, parmi lesquelles la CFDT, France Terre d'Asile, Emmaüs, ATD Quart monde ou encore la Fondation Hulot.

"Ces mesures peuvent devenir les standards nationaux de demain", affirme mercredi Nicolas Hulot dans un entretien au Parisien . "Cela permettra aux citoyens d'y voir plus clair car certains élus, en toute sincérité, prennent parfois deux ou trois engagements locaux et se parent de vertus écologiques", estime l'ancien ministre de la Transition écologique.

"Si on avait écouté les écologistes..."

"En ce moment, tout le monde se prétend écolo et social, et je n'ai absolument aucune ironie en disant cela. Mais reconnaissons tout de même que l'histoire donne raison à ceux qui se sont battus depuis des décennies pour la sauvegarde de l'environnement", souligne l'écologiste. "On s'est beaucoup moqué des écologistes, qu'ils soient associatifs ou politiques, mais si on les avait écoutés avant, on serait dans une situation moins compliquée ", martèle-t-il.

"Reconnaissons aussi le courage des maires qui n'ont pas attendu que la réalité vienne nous sauter à la figure pour agir et prendre des décisions difficiles, poursuit-il. Je pense notamment à une femme comme Anne Hidalgo."

"Ce qui importe, c'est que cette rivalité féconde pendant les élections fasse avancer la cause écologique et sociale et on a besoin dans ce domaine de l'intelligence de tout le monde", avance par ailleurs Nicolas Hulot, sans pour autant afficher son soutien aux candidats EELV , dont David Belliard à Paris, souligne Le Figaro . "Finalement, il rend hommage aussi au bilan des écologistes et c'est ce que je retiendrai", a estimé ce dernier jeudi matin sur France 2.